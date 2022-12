Illusioni Ottiche, il segreto nascosto dietro queste immagini

Le illusioni ottiche sono infinite e si suddividono in: puramente ottiche, se provocate da cause esterne all’uomo, cognitive, ovvero generate dalla capacità del nostro cervello di distorcere le immagini, e percettive, nonché dipese da questioni fisiologiche dell’occhio umano. Qui di seguito troverete le migliori illusioni mai viste prima in questo campo.

Illusioni Ottiche: le migliori immagini realizzate dagli esperti

L’illusione di Hering delle linee irregolari

Iniziamo con il fisiologo Ewald Hering e la sua illusione cognitivo-geometrica composta da due linee rette (quelle in rosso) apparentemente irregolari e curve. Ma come è possibile? Bisogna porre l’attenzione sulle linee blu che si intrecciano al centro dell’immagine: il nostro cervello “sopravvaluta” l’angolo che si crea nei punti di incontro tra le linee, ingannando così il nostro occhio.

L’immagine in movimento

“The rotating snakes” ovvero “i serpenti rotanti”, nasce nel 2003 dalla mente del professore di psicologia Akiyoshi Kitaoka, presso la Ritsumeikan University di Kyoto. Si posiziona nelle illusioni percettive in movimento di deriva periferica, e permette a chi la guarda di vedere i “serpenti”, composti da bande di colore in un movimento circolare. Qual è la verità nascosta? Secondo Alexander & Martinez-Conde la velocità con cui vediamo muoversi i serpenti dipenderebbe dalla frequenza dei movimenti oculari micro-saccadici (che permettono di spostare lo sguardo dalla periferia dell’immagine al punto interessato).

L’illusione di completamento

Infine vediamo l’illusione “di completamento” poiché è in grado di farci vedere l’inesistente. In questo caso al centro sembrerebbe esserci un triangolo equilatero bianco con vertice verso il basso, in realtà però è la nostra mente a crearlo in quanto abituata a riconoscere forme che si staccano dallo sfondo. Stessa cosa vale per la figura accanto, nella quale però si vedono dei cerchi.