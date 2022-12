Illusione Ottica, c'è un cane nascosto tra le foglie ma non si vede

Di illusioni ottiche ne abbiamo affrontate in quantità industriali: ci siamo imbattuti in quella dell’icona del telefono nascosta tra le nuvole, o quella del marshmallow camuffato tra le foche bianche, o ancora quella del criceto in giardino. Per non parlare poi delle foto psicologiche volte ad analizzare la psiche di chi le guarda. Quest’oggi, come d’abitudine, scopriamo una nuova illusione ottica che nulla ha a che fare con la psicologia.

Illusione Ottica: dove è nascosto il cane nella foto?

L’illusione ottica di cui vi parlavamo nel paragrafo precedente pone come obiettivo l’identificazione del cane nascosto tra le foglie (forse). La difficoltà non è tanto nella prova stessa, quanto al raggiungimento dello scopo in un tempo limitato (10 secondi). Ovviamente nessuno vi impedisce di risolvere l’enigma con tutta la calma di cui avete bisogno.

Insomma, siete riusciti a scovare il cane che si trova tra le foglie nel giro di 10 secondi? Se la risposta è no, lasciate che vi aiutiamo con un suggerimento. Noi di Tecnoandroid vi consigliamo di volgere lo sguardo verso la porzione di immagine in alto a sinistra. La cosa migliore da fare è uno zoom nella parte indicata, così la soluzione sarà sicuramente più evidente.

Ora non vi resta che mostrare questa immagine alla vostra famiglia e divertirvi con loro così come avete fatto con noi. Se queste illusioni ottiche sono di vostro gradimento, vi consigliamo di seguirci: vi aspettano molte novità e altrettanti test psicologici per conoscervi meglio e conoscere soprattutto i vostri amici (e non solo). Buon divertimento!