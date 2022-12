Iliad mette una marcia in più nel corso di questa stagione natalizia. Il provider francese ha deciso di garantire agli utenti alcune novità per il suo listino di offerte. Ad esempio, al posto della Giga 120, gli utenti potranno contare sulla tariffa Flash 120. Questa ricaricabile prevede il solito ticket con chiamate illimitate, SMS verso tutti e 120 Giga, ma con un costo inferiore: soltanto 7,99 euro al mese.

Iliad, oltre la Flash 120 ecco altre tariffe da non perdere

La Flash 120 rappresenta la migliore iniziativa per i clienti di Iliad per quanto concerne il rapporto qualità e prezzo, ma non è l’unica proposta per gli utenti.

La Giga 150, ad esempio, è ancora disponibile. Questa tariffa prevede per gli utenti un prezzo pari a 9,99 euro con un ticket che è composto da chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare verso tutti i contatti della rubrica e 150 Giga per la navigazione di rete. Per quanto concerne la quota roaming, gli utenti avranno a loro disposizione 6 Giga per la connessione in internet dall’estero.

Nel novero delle sue offerte low cost, Iliad non guarda soltanto ai ticket composti da chiamate illimitate e da Giga per la navigazione di rete. Gli utenti, ad esempio, potranno scegliere altre due opzioni alternative. Per quanto concerne le chiamate, gli abbonati avranno l’offerta Solo Voce al prezzo di 4,99 euro ogni mese con la possibilità di chiamate tutti i numeri fissi e mobili senza limiti in Italia e all’estero.

Per l’offerta solo dati, la migliore soluzione è la Dati 300 con 300 Giga per navigare in internet al costo di 13,99 euro al mese.