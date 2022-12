Con l’arrivo di dicembre e delle festività natalizie, anche l’operatore Aruba ha deciso di rilanciare la propria offerta con Fibra denominata All In Promo ad un prezzo scontato rispetto al listino.

Con queste sue offerte, il cloud provider Aruba, attivo appunto anche nel mercato della rete fissa, propone una connessione internet illimitata, assistenza prioritaria con chat H24, un indirizzo IPV6 statico e sconti fino all’80% sui prodotti Aruba. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Aruba ripropone l’offerta All In Promo a prezzo scontato

Con Fibra Aruba e FTTC Aruba, modem e chiamate illimitate non sono inclusi, ma il cliente può comunque aggiungere entrambi in fase di attivazione. Per quanto riguarda il modem, acquistabile con un costo di 2,20 euro in più al mese, in base alla connessione attivabile presso il proprio indirizzo e alla disponibilità di magazzino viene fornito un FRITZ! Box 7530, un ZTE H3140 o un FRITZ!Box 5530 Fiber, quest’ultimo riportato nel sito ufficiale soltanto da recente.

Passando invece alla linea telefonica, attivabile al costo di 4 euro in più al mese, sia con nuovo numero che tramite portabilità, in questo caso l’opzione aggiuntiva include chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali. Secondo quanto riportato nel documento di trasparenza tariffaria, il traffico telefonico è illimitato salvo uso contrario a buona fede e correttezza entro una soglia di 3000 minuti al mese.

Si specifica inoltre che, in alternativa a Fibra Aruba e FTTC Aruba insieme alle opzioni aggiuntive, i clienti possono attivare direttamente le offerte Fibra Aruba All-in Promo o FTTC Aruba All-in Promo, composte dallo stesso bundle ma con appunto l’aggiunta del modem e delle chiamate illimitate. Fino al prossimo 14 dicembre 2022 le due offerte continuano ancora in promozione con un prezzo di 19,89 euro al mese per 6 mesi, poi a 29,90 euro al mese.