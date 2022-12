WindTre si impegna a fondo in questa stagione invernale e natalizia per contrastare Iliad e le sue principali tariffe per la telefonia mobile. Il gestore arancione, in particolare modo, vuole assicurare ai suoi clienti un’alternativa alla vantaggiosa promozione Flash 120, lanciata in questi giorni proprio dal provider francese. L’alternativa adatta per gli utenti è rappresentata ora dalla WindTre Star+.

WindTre, la tariffa da 100 Giga in vista del prossimo Natale

I clienti che decidono di attivare quest’iniziativa avranno a loro disposizione consumi praticamente illimitati per chiamate, SMS e quota internet. Nel dettaglio, gli utenti riceveranno 100 Giga per la connessione di rete, chiamate senza limiti verso tutti i provider e SMS da inviare a chiunque. Il prezzo di questo vantaggioso pacchetto sarà di 7,99 euro ogni mese.

Anche a Natale, WindTre prevede una serie di precise condizioni per gli utenti che scelgono questa tariffa. In linea con altre ricaricabili già lanciate in passato, il gestore ha previsto una quota una tantum dal valore di 10 euro per le spese di attivazione e il rilascio della SIM.

Sempre tra le condizioni necessarie per l’attivazione di questa promozione segnaliamo la portabilità del numero da altro operatore. Il cambio di gestore da TIM, Vodafone e Iliad, così come per altre ricaricabili prevede un tempo di lavoro pari ad un massimo di tre giorni lavorativi.

Tutti coloro che sono interessati a tale ricaricabile possono procedere con l’attivazione presso uno degli store ufficiali del provider sul territorio italiano. Non disponibile, invece, almeno per ora, la procedura di attivazione online per quest’offerta.