Durante questo mese di dicembre 2022 l’operatore Vodafone Italia, attraverso il proprio programma di fedeltà Happy, sta regalando anche buoni regalo Amazon da 500 euro.

In questo caso, per tentare la fortuna bisogna spendere i cosiddetti “Sorrisi”, ovvero dei punti accumulabili in base agli anni passati in Vodafone, a seconda del prodotto o servizio Vodafone attivo e attraverso alcune sfide, denominate Happy Challenge. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Vodafone Happy regala anche dei buoni Amazon

Ai clienti servono da un minimo di 100 Sorrisi fino a un massimo di 2000 Sorrisi. In ogni caso, come già accennato, i clienti possono spendere i Sorrisi durante ogni settimana, in particolare dal Venerdì al Giovedì. Se il cliente perde la giocata, i Sorrisi di Vodafone Happy utilizzati per provare a vincere il premio vengono congelati fino al Venerdì successivo, quando torneranno disponibili in modo da poterli riutilizzare nuovamente per provare a vincere uno dei premi del catalogo.

Se il cliente vince, invece, i Sorrisi utilizzati verranno definitivamente decurtati dal totale e non si potrà più concorrere allo stesso premio nel mese di riferimento. A secondo dei Sorrisi richiesti per provare a vincerli, l’operatore rosso mette infatti in palio buoni Amazon di valore differente, per un minimo 10 euro e un massimo di 500 euro.

Come sempre, scegliendo uno dei premi in palio del catalogo, presenti nella sezione Gioca e vinci, si aprirà la descrizione dello stesso e da qui si potrà avviare la giocata instant win, ovvero con comunicazione immediata dell’eventuale esito vincente. Nel dettaglio, il gioco consiste nella visualizzazione di 9 carte che, cliccando sul pulsante “Gioca ora”, vengono capovolte. Per vincere bisogna trovare almeno 5 sorrisi.