Netflix, impazziscono gli utenti con 3 Serie TV super, ecco quali sono

Non ci sono dubbi sul fatto che Netflix sia la migliore piattaforma in assoluto per quanto riguarda il mondo dello streaming. A testimoniarlo sono anche gli utenti, milioni e milioni in tutto il mondo che stanno concentrando i propri i pomeriggi liberi a guardare soprattutto tre serie tv in particolare.

La prima è Mercoledì, mentre a seguire troviamo in ordine 1899 e Elite. Tranne nel caso della seconda, ovvero 1899, si tratta di nuove stagioni, le quali testimoniano come il pubblico si fosse già appassionato prima.

Netflix continua a riscuotere successo con le sue migliori offerte e piani di abbonamento: ecco il piano con le pubblicità a 5,49 euro al mese

Una delle soluzioni più strane ma allo stesso tempo convenienti che Netflix potesse lanciare nell’ultimo periodo corrisponde certamente all’ultimo piano di abbonamento. Stiamo parlando di un’opportunità davvero unica, la quale permette di spendere molto poco ogni mese ed allo stesso tempo di avere comunque tutti i contenuti.

Il nuovo abbonamento di Netflix che prevede la comparsa di pubblicità durante la visione dei contenuti video inclusi nella piattaforma, potrebbe essere la soluzione del futuro. Non a caso infatti anche negli Stati Uniti sembra che tale piano sia tra i più apprezzati e sottoscritti ormai da un po’ di tempo. Parliamo comunque di un prezzo molto accessibile, solo 5,49 € al mese per avere qualsiasi contenuto di Netflix. Ovviamente ci sono dei compromessi da accettare, come la qualità divisione settata ad un massimo di 720p in HD. Ovviamente gli utenti possono comunque beneficiare di tutto, pur dovendo sopportare quattro o cinque minuti di pubblicità ogni ora di contenuto riprodotto.