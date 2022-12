Immagina di aver organizzato una festa e di essere l’unico che si presenta. È l’incubo di ogni host, soprattutto se hai speso quasi € 400.000 per la sede.

All’inizio di questa settimana, il dipartimento per gli aiuti esteri della Commissione europea ha organizzato una festa nel Metaverso per cercare di sensibilizzare il pubblico più giovane sul lavoro che svolgono.

Secondo i rapporti, solo sei persone hanno fatto un’apparizione digitale all’evento. Il dipartimento lavora per sostenere i paesi di tutto il mondo, sia concedendo sovvenzioni ai paesi in via di sviluppo, sia facendo investimenti per ridurre la povertà.

Sono stati spesi 387.000 euro sulla piattaforma, progettata per promuovere l’iniziativa Global Gateway dell’UE, che spera di vedere un investimento di 300 miliardi di euro nella costruzione di nuove infrastrutture in diversi paesi.

Un partecipante che si è presentato a quello che è stato definito un “evento di gala” è stato il giornalista Vince Chadwick. “Dopo le prime chiacchierate confuse con i circa altri cinque umani che si sono presentati, sono rimasto solo“, ha twittato.

Il concetto alla base dell’evento era abbastanza semplice: istruire i giovani sul blocco e portarli in uno spazio in cui potessero imparare di più su ciò che fa l’UE.

Una brutta figura

Un portavoce della Commissione ha dichiarato alla piattaforma media globale Devex che l’obiettivo era “aumentare la consapevolezza di ciò che l’UE fa sulla scena mondiale” tra i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni trovati “principalmente su TikTok e Instagram” che sono “neutrali” e “normalmente non esposti a tali informazioni“.

Pubblicizzato come una “festa in spiaggia 24 ore su 24” con lo sfondo di un’isola tropicale, Chadwick ha riferito che all’arrivo erano presenti solo altri cinque ospiti.

Non molto tempo dopo la festa, dopo lo scambio di poche parole, gli ospiti hanno iniziato a staccarsi, lasciando Chadwick come ultimo avatar in piedi.

L’account dell’UE lo ha descritto come un luogo in cui le persone possono incontrarsi e “riflettere su questioni globali per fare la differenza per il nostro futuro condiviso“.