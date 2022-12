La tecnologia VR è il futuro, e FIFA+ ne è la prova vivente. E’ l’ora di capire cosa ci aspetterà in futuro: la Coppa del Mondo offre uno spaccato di come i fan guarderanno la partita negli anni a venire.

Ogni tifoso che assiste a una partita qui in Qatar può scaricare l’app FIFA+ sul proprio smartphone, ma l’innovazione risiede nel fatto che l’intera visione dell’incontro richiederà un approccio molto diverso.

Puoi ottenere squadre nelle loro formazioni, aggiornamenti di testo, statistiche in tempo reale, una panoramica della competizione e video clip dopo che le partite sono state completate. Tutto può essere visionato e analizzato tramite l’app.

Ecco come funziona questa nuova app

La vera rivelazione, però, arriva quando viene puntata la fotocamera verso il campo. Riconoscendo all’istante il luogo, puoi scegliere la grafica “as-it-happens“.

Se vuoi sapere quanto lontano hanno corso Marcus Rashford o Harry Maguire, quanti passaggi effettuati o anche quanti passaggi sbagliati, te lo dirà l’app.

Ma si possono anche visionare mappe che mostrano esattamente dove singoli giocatori o intere squadre hanno dominato o sono state giocate fuori dal parco. Una caratteristica che già altre app hanno in ogni caso.

In effetti, ci sono quasi troppe informazioni, anche se assolutamente geniali per il nerd tattico che vuole sapere esattamente come le squadre si sono impostate per battere i loro avversari.

E non c’è motivo per cui non possa essere introdotto anche nella Premier League o nel calcio italiano. Dove c’è una volontà, c’è un modo, quindi bisognerà aspettare in futuro i risvolti di questa transizione tecnologica.