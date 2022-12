Iliad amplia ancora di più la sua già ricca proposta di offerte per la telefonia mobile in Italia. In vista della stagione invernale e del prossimo Natale, il provider ha messo a disposizione di tutti i clienti una ricca serie di iniziative per i suoi abbonati. Non solo le ricaricabili e le tariffe per la Fibra ottica sono ora a listino, ma anche alcune promozioni dedicate esclusivamente alla connessione internet.

Iliad, per il Natale arriva la super offerta low cost con Giga infiniti

Per la prima volta, infatti, Iliad strizza l’occhio a tutti gli abbonati che hanno la necessità di avere a propria disposizione consumi praticamente illimitati per la navigazione internet. Ciò è possibile grazie alla nuova iniziativa solo dati di Iliad con la presenza di 300 Giga per la navigazione di rete. I clienti che decidono di attivare la promozione, il cui nome è Dati 300, pagheranno una quota mensile pari a 13,99 euro ogni mese.

In linea con altre iniziative anche per questa tariffa di Iliad sono necessari 9,99 euro come spesa extra per l’attivazione della SIM legata all’offerta. La proposta si rivolge esclusivamente ai clienti di altri gestori o ai già abbonati che desiderano attivare una seconda SIM.

Le note positive di questa promozione di Iliad non terminano qui. Gli utenti che scelgono di attivare quest’iniziativa, infatti, potranno anche beneficiare dei servizi extra del roaming dai paesi dell’UE e dell’hotspot personale. Gli utenti inoltre avranno anche la possibilità di utilizzare router portatili per perfezionare la navigazione internet in mobilità, anche fuori casa.