Iliad non si tira indietro dalla competizione nel campo della telefonia, ma anzi rilancia la sua proposta proprio in questa stagione natalizia. Il provider francese sta mettendo a disposizione una serie di ricche proposte per la telefonia mobile, insieme ad alcune interessanti offerte che riguardano anche il campo della Fibra ottica e della telefonia fissa.

Iliad, la convenienza della Fibra ottica a Natale

Per quanto concerne la Fibra ottica, la proposta di Iliad si iscrive sempre nel campo della massima convenienza. Gli abbonati potranno accedere al servizio con la garanzia dei costi più bassi del mercato.

L’occasione da non perdere, in questa circostanza, per i clienti di Iliad è certamente la Iliad Box. Gli utenti che scelgono quest’offerta avranno accesso ad un ticket il cui costo è pari a 15,99 euro. Gli utenti oltre alla connessione internet con le velocità massime in Italia – sino a 4 Gbps – avranno anche la garanzia di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili del paese.

Il costo di 15,99 euro rappresenta un prezzo promozionale previsto solo per una determinata cerchia di abbonati. L’abbonamento, infatti, avrà questa fisionomia solo per gli utenti che insieme alla Fibra ottica hanno anche attivato una ricaricabile per la telefonia mobile. In alternativa, il prezzo della Fibra sarà pari a 23,99 euro al mese.

Sia nella prima che nella seconda circostanza è comunque previsto un prezzo di abbonamento pari a 39,99 euro, con una spesa una tantum. Il costo univoco per entrambe le versioni tariffarie della Iliad Box va sostenuto in sede di attivazione.