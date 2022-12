Google ha indicato che avrebbe intentato una causa contro i nuovi truffatori. Si ritiene che i truffatori stiano impersonando Google e chiamando i clienti. Forniscono inoltre alle aziende recensioni fasulle su Ricerca Google e Maps. Con le sue competenze tecnologiche e legali, Google sta facendo il passo successivo per proteggere i consumatori dai truffatori, combattere le frodi e fare la sua parte per scoraggiare tali criminali.

Google ha dichiarato in un post sul blog che sta intentando una nuova causa contro i truffatori che si stanno approfittando di imprenditori e piccole aziende. La società del motore di ricerca afferma di voler salvaguardare le piccole aziende dai truffatori che si spacciano per Google. Questi truffatori spesso creano nuovi annunci su siti Web per fornire recensioni fasulle (sia positive che negative), acquistare recensioni e alterare ulteriormente le recensioni per la specifica azienda su Ricerca Google e Maps.

Google si schiera contro i truffatori del web

Google spiega che sviluppando uno strumento per il profilo dell’attività, i proprietari di attività commerciali possono spesso gestire il modo in cui la loro azienda viene visualizzata su Ricerca e Maps. I clienti possono anche utilizzare i loro smartphone Android per trovare i loro bar, ristoranti o negozi di ferramenta preferiti nella loro zona. Tuttavia, Google sostiene che i sospetti truffatori utilizzano questa tecnologia per trarne profitto tramite “metodi ingannevoli e di sfruttamento“.

Quest’ultimo caso, secondo Google, dovrebbe creare un precedente legale per una rete più sicura. Inoltre, per salvaguardare le persone, le piccole organizzazioni e coloro che non hanno le risorse per difendersi, Google sta rilasciando consigli per aiutarli a individuare le frodi e intraprendere le azioni appropriate.

Queste garanzie includono la sospensione delle chiamate di persone che impersonano funzionari e richiedono denaro. Allo stesso modo, Google non chiama per elemosinare denaro o effettuare un pagamento; è meglio fare ricerche approfondite online per trovare un’azienda e contattare l’ufficio direttamente attraverso il loro sito web.