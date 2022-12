Le nuove offerte che Eurospin ha deciso di mettere a disposizione degli utenti, sono veramente ricche di occasioni da non credere, al loro interno si trovano tantissimi sconti speciali, con prezzi decisamente concorrenziali, e la possibilità di avere tra le mani i migliori prodotti in circolazione.

La campagna promozionale è pronta per far sentire la propria voce in Italia, i prezzi sono bassi e convenienti, ma sopratutto gli acquisti possono essere completati solamente in negozio, al giorno d’oggi non è possibile fare affidamento sulle proposte online sul sito ufficiale, o da altre parti.

Eurospin: le occasioni che dovete cogliere al volo

La Spesa Intelligente di Eurospin regala indubbiamente una importante serie di prodotti di tecnologia, a prezzi sempre più convenienti e dal risparmio assicurato. Per la casa segnaliamo la presenza del robot da cucina in vendita a soli 199 euro, un prezzo veramente concorrenziale, se pensate che da Lidl si acquista un prodotto simile a 499 euro, oppure per il Bimby TM6 sono necessari 1000 e passa euro. In alternativa sono presenti un ottimo spremiagrumi elettrico, disponibile a 34,99 euro, ma anche il Gratì Ariete, il cui prezzo arriva sino a 22,99 euro.

Gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto per la propria casa, o meglio per favorire il riscaldamento dell’abitazione, possono acquistare la stufa alogena a 26,99 euro, ma anche il termoventilatore da 15,99 euro. Tutti questi, come anticipato, sono disponibili in negozio, e solo in alcune occasioni anche sul sito ufficiale.