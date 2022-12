Esselunga non finisce mai di stupire gli utenti che vogliono effettivamente godere di prodotti di qualità, senza mai essere minimamente costretti a spendere cifre eccessivamente elevate. Gli sconti del volantino sono pronti per far girare la testa a tutti, scopriamoli assieme.

Tutti gli sconti di cui vi parleremo, lo ricordiamo, sono da considerarsi disponibili solo in negozio, poiché al giorno d’oggi gli acquisti, sopratutto dell’elettronica, non risultano essere completabili da altre parti del territorio, o comunque sul sito ufficiale di Esselunga stessa.

Esselunga: lo speciale Multimediale è super

Lo Speciale Multimediale di Esselunga è davvero super, al suo interno si possono trovare tantissimi sconti, attivi lo ricordiamo fino al 31 dicembre, arricchiti da prezzi veramente bassissimi, se non quasi concorrenziali.

In prima pagina spicca l’ottimo Samsung Galaxy A23, disponibile all’acquisto a soli 198 euro, per poi spaziare verso Realme C31 a 118 euro, Galaxy A13 a 168 euro, Redmi Note 11 a 188 euro, Motorola Edge 20 a 248 euro, Oppo A96 a 228 euro, Nokia C2 a 98 euro, Galaxy A04s a 148 euro, Redmi 10C a 134 euro, oppure anche Galaxy A33 a 278 euro.

Tutti gli utenti che acquisteranno uno dei suddetti dispositivi, potranno ricevere in cambio, aggiungendo solo 1 euro alla spesa, le cuffie a padiglione Jaz, in versione gialla limited edition (il cui valore commerciale è di 69 euro). La consegna del quasi omaggio è immediata, avverrà direttamente nel punto vendita selezionato.

Per ogni altra informazione o dettaglio in merito al volantino Esselunga discusso nel nostro articolo, aprite subito il sito ufficiale.