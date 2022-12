Epic Games e Capturing Reality hanno annunciato che l’app RealityScan è ora disponibile per il download gratuito su iOS. RealityScan è un’app di scansione 3D per dispositivi mobili che trasforma facilmente le foto in modelli 3D.

Gli utenti potranno fotografare un oggetto utilizzando il proprio smartphone, l’app RealityScan utilizzerà l’elaborazione cloud per trasformarlo in un modello 3D, che può quindi essere esportato in Sketchfab e condiviso con il mondo.

RealityScan è stato creato da Capturing Reality, la cui missione è rendere la scansione 3D accessibile a tutt. Con RealityScan, chiunque può creare modelli 3D e utilizzarli per migliorare il realismo dei propri progett. Sebbene l’utilizzo di RealityScan non richieda abilità o esperienza speciali, esistono già dei video tutorial che ti aiuteranno ad ottenere risultati migliori.

Un anno di Pro in regalo

Capturing Reality ha precedentemente unito le forze con Quixel, i creatori di Megascans, la libreria più grande del mondo, per creare scansioni ad alta fedeltà utilizzando un’applicazione desktop, RealityCapture. L’app mobile ha preso in prestito questa potente tecnologia. Ciò significa che tutti i creatori sono ora in grado di creare rapidamente e facilmente modelli 3D accurati di qualità pari a quelle di Megascan.

In pochi minuti, le risorse 3D possono essere caricate senza problemi da RealityScan a Sketchfab, la piattaforma usata per la pubblicazione, la condivisione e la vendita di contenuti 3D, VR e AR. Da lì, gli utenti possono scaricare il modello da utilizzare in Unreal Engine, Twinmotion, MetaHuman o qualsiasi altro strumento di post-elaborazione. Inoltre, gli utenti verranno automaticamente aggiornati ad un piano con account Sketchfab Pro dopo il loro primo caricamento su Sketchfab.