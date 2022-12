Dopo un ritardo di un mese, la scorsa settimana si è svolto l’evento “Show & Tell” di Neuralink guidato da Elon Musk. Durante le fasi iniziali, Musk ha affermato che l’obiettivo dell’azienda era creare una “interfaccia cerebrale completa” e che in meno di sei mesi Neuralink sarà impiantato in un essere umano.

Parlando all’evento, Musk ha affermato che sarebbe stato a suo agio nell’impiantare un chip sviluppato da Neuralink nel cervello di uno dei suoi figli, in caso di necessità.

Ha risposto a una domanda sui problemi di sicurezza con i dispositivi Neuralink quando vengono impiantati attivamente in un cervello.

“Mi sentirei a mio agio a impiantare questo in uno dei miei figli, se avessero un problema serio lo farei “, ha detto Musk. “Direi che siamo al punto in cui almeno, secondo me, non sarà pericoloso”, ha aggiunto.

C’è da fidarsi?

Musk ha ribadito che i test effettuati sugli animali sono stati eseguiti in anticipo. Tuttavia, ha osservato, i test di Neuralink sono “confermativi e non esplorativi“.

All’evento, Musk ha dimostrato la tecnologia dell’interfaccia cervello-computer mostrando un video di una scimmia dotata di un chip cerebrale Neuralink.

Neuralink è la società di chip cerebrali di Musk. L’anno scorso, l’azienda ha mostrato una scimmia macaco che giocava a un videogioco usando i suoi pensieri.

La startup ha affrontato accuse di crudeltà sugli animali, alle quali ha risposto che Neuralink non è “unico in questo senso“. L’autore controverso e psicologo clinico Jordan Peterson è scettico sull’innovazione di Musk.

Peterson ha twittato giovedì: “Gesù, Elon, spero che tu sappia cosa stai facendo“. Musk gli ha risposto e ha detto che rispetto all’intelligenza artificiale, Neuralink sarà “lento ma facile da valutare, poiché esiste un ampio apparato normativo che approva i dispositivi medici“.