In occasione dell’Inno Day 2022, sono trapelati diversi leaks sull’Oppo Find N2 Flip, che dovrebbe essere lanciato insieme al telefono pieghevole. Un video trapelato mostrava il prossimo smartphone in una custodia protettiva che ne oscurava il design, rendendo difficile indovinare quali specifiche potesse avere.

Tuttavia, alcuni render sono stati pubblicati su Weibo, mostrando uno stile iconico a conchiglia. Sulla base delle immagini renderizzate, Oppo Find N2 Flip potrebbe avere un display pieghevole da 6,8 pollici. Questo display avrà un foro per la fotocamera da 32 MP e si ritiene che il display esterno dello smartphone sia di 3,26 pollici, che è abbastanza grande per un tale dispositivo. Si ritiene che lo smartphone flip funzioni su un chipset Dimensity 9000+, inoltre potrebbe avere una batteria da 4.300 mAh insieme al supporto per la ricarica rapida da 44 W.

Una fotocamera niente male

Ci sono anche molte voci sulle specifiche della fotocamera. Potremmo vedere montata una fotocamera principale Sony IMX766 da 50 MP insieme a un obiettivo ultrawide Sony IMX355 da 8 MP. Molti credono che questo smartphone sarà venduto anche al di fuori della Cina, tuttavia al momento non ci sono notizie ufficiali in merito.

Questo è uno smartphone pieghevole ed il successore ufficiale dell’Oppo Find N. Si dice che abbia un display da 7,01 pollici (questo sarebbe il display interno) insieme a un 5,540 display esterno da 1,5 pollici. Lo smartphone avrà display come quello del Samsung E6 con una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Probabilmente le caratteristiche della fotocamera includono la stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un coprocessore MariSilicon X e la messa a punto Hasselblad. Si ritiene inoltre che la fotocamera principale abbia un sensore Sony IMX890.