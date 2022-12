Un fortunato offerente ha ottenuto un raro pezzo di storia della tecnologia: uno dei primi computer che Steve Jobs e Steve Wozniak abbiano mai realizzato e venduto.

Offerto dalla società di aste con sede a Boston RR Auction, l’Apple-1 funzionante è stato venduto per 375.000 dollari. L’aggiudicatario riceverà una scheda Apple-1 originale e non modificata contrassegnata con “Apple Computer 1, Palo Alto, Ca. Copyright 1976“. Il set include anche un’interfaccia a cassetta Apple “incontaminata” progettata da Wozniak (utilizzata per archiviare e recuperare informazioni), nonché un manuale operativo Apple-1 originale e due dell’interfaccia a cassetta più una tastiera ASCII in eccedenza del periodo e monitor video Sanyo 4205.

Secondo RR Auction, il mittente ha acquistato l’Apple-1 di seconda mano da un collega per 300 e lo ha utilizzato per imparare la programmazione BASIC. Ha tenuto il computer per tutti questi anni, rendendosi conto che un giorno sarebbe potuto valere qualcosa.

Cifre da capogiro

Lo scorso giugno, l’esperto di Apple-1 Corey Cohen ha riportato l’unità al suo stato originale e funzionante. Ha valutato la sua condizione attuale come 8,5 su 10.

Jobs e Wozniak hanno prodotto solo circa 200 computer Apple-1. Sono stati venduti al The Byte Shop di Mountain View, in California, uno dei primi rivenditori di PC al mondo, per 666,66 dollari. Secondo la storia, nel 1976, Terrell ordinò 50 schede madri Apple-1 a 500 dollari ciascuna, a condizione che Jobs e Wozniak le consegnassero completamente assemblate piuttosto che come kit fai-da-te, un enorme allontanamento dagli altri computer per hobby dell’epoca.

Jobs e Wozniak hanno notoriamente investito tutti i loro soldi nell’Apple-1. Jobs ha venduto il suo camper VW Westphalia, mentre Wozniak ha venduto la sua calcolatrice HP-65 per finanziare il progetto. Il duo passò presto alla progettazione e alla vendita di altri modelli, ma l’Apple-1 rappresenta il seme originale dei Mac che tutti conosciamo oggi.

Al giorno d’oggi, 375.000 dollari sono in qualche modo un vero affare per un Apple-1 funzionante. Nel 2014, un Apple-1 funzionante è stato venduto all’asta a New York per la cifra record di 905.000 dollari.