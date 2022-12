CoopVoce distrugge le altre aziende a colpi di offerte, ecco fino a 100GB

Tanti provider come CoopVoce, una volta iniziata la loro attività sul territorio italiano, hanno scelto di lanciare prezzi bassissimi per le offerte mobili.

A quel punto anche i provider più blasonati hanno deciso di tirare i remi in barca e di offrire le loro offerte migliori con prezzi molto più bassi del solito. Il tutto è stato chiaro fin dall’arrivo dei gestori virtuali ad esempio, i quali oggi, oltre ad essere una solidissima realtà nel mondo della telefonia, sono anche uno spauracchio per quei gestori molto più navigati nel settore.è proprio grazie a questi scontri che il mondo della telefonia si è evoluto esponenzialmente, portando al cospetto degli utenti delle opportunità di altissimo livello.

CoopVoce ha lanciato ancora le EVO, le offerte che arrivano a 100 giga partendo da soli 4,90 euro al mese per sempre

Sono diverse le riflessioni che portano un utente a cambiare il suo provider di fiducia, tra queste il costo della promo stessa offerta dall’azienda. Magari un cambio di prezzo improvviso, una modifica unilaterale o qualche dissapore, con il risultato che diventa solo uno: cambio immediato di provider. Rispetto ad un tempo è molto più rapido cambiare gestore e proprio per questo sembra volerne approfittare anche CoopVoce con le sue migliori offerte, le quali prendono il nome di EVO.

La prima promo in questione è quella basilare che include al suo interno solo ed esclusivamente minuti ed SMS senza limiti verso tutti i provider italiani e non solo. Il prezzo è di 4,90 euro al mese per sempre.

Seguono le altre due proposte, quella da 6,90 euro al mese e quella da 8,90 euro al mese. Entrambe hanno minuti senza limiti e 1000 SMS, con la prima che offre 30 giga e la seconda 100 giga.