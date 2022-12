Il colosso Apple ha recentemente rilasciato un trailer con una lista di contenuti che vedremo arrivare nel prossimo 2023 su Apple Tv Plus, la propria piattaforma di contenuti in streaming.

Il video include anticipazioni su serie e film originali che vedremo nei prossimi mesi su Apple TV+, alcuni dei quali molto attesi. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Apple TV Plus: svelati alcuni contenuti in arrivo nel 2023

Tra i contenuti molto attesi troviamo la miniserie drammatica “Masters of the Air“, sequel di “Band of Brothers” e “The Pacific”. Justin Butler e Callum Turner sono stati scelti come protagonisti della serie, basata sull’omonimo romanzo di L. Miller che segue la storia dei ragazzi alla guida di bombardieri americani e britannici nella seconda guerra mondiale.

Il colosso di Cupertino ha anche svelato la terza stagione di “Ted Lasso”, la serie di fantascienza “Wool“, la commedia di Billy Crudup “Hello Tomorrow” e il film diretto da Ridley Scott “Napoleon”. Ci sono brevi clip anche di “Shrinking” con Jason Segel e Harrison Ford e del prossimo film Apple/A24 “Sharper”, interpretato da Julianne Moore.

Per “Shrinking” e “Sharper“, Apple ha già annunciato le date di uscita, rispettivamente il 27 gennaio e il 17 febbraio. Per le altre novità, Apple non ha ancora svelato la data di lancio. Il teaser evidenzia i premi più importanti vinti da Apple per “Ted Lasso” come i due Emmy per la migliore serie comedy, e da “CODA” come miglior film agli Oscar. E la frase finale evidenzia l’ottimismo di Apple: “Il meglio deve ancora venire“. Che dire, non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli in futuro.