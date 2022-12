Secondo quanto riferito, WhatsApp, l’applicazione di messaggistica di proprietà di Meta, sta testando una nuova funzionalità che consentirà agli utenti di cercare determinati messaggi in base alla data all’interno della finestra di chat. Con questa funzione, gli utenti potranno tornare a qualsiasi conversazione da qualsiasi data particolare nella finestra della chat personale o di gruppo.

“Grazie a questa funzione, sarà più facile per gli utenti saltare a una certa data all’interno di una conversazione. In realtà, questa funzione era in fase di sviluppo due anni fa, ma solo di recente WhatsApp è tornata a svilupparla di nuovo. Oggi, dopo aver rilasciato l’ultimo aggiornamento beta per iOS 22.24.0.77 sull’app TestFlight, alcuni beta tester possono finalmente utilizzare questa funzione nelle loro chat e gruppi“, ha riferito WAbetaInfo.

Come condiviso da WAbetaInfo, è necessario utilizzare la funzione di ricerca in una conversazione: nel caso in cui venga visualizzata un’icona del calendario, significa che la funzione è già abilitata per il tuo account WhatsApp. Puoi saltare a una data per scoprire quali messaggi sono stati condivisi all’interno di una determinata conversazione e puoi persino saltare al primo messaggio.

Per adesso disponibile solo per i beta testers

Se l’icona del calendario non viene visualizzata, verrà rilasciata in un secondo momento. La possibilità di cercare i messaggi per data è stata rilasciata ad alcuni fortunati beta tester dopo aver installato l’ultimo aggiornamento beta dall’app TestFlight e nelle prossime settimane verrà distribuito a più utenti.

Nelle notizie correlate, WhatsApp mercoledì ha dichiarato di aver vietato 23,24 account lakh in India a ottobre, inclusi 8,11 account che sono stati bloccati in modo proattivo prima di essere segnalati dagli utenti.

Il numero di account bloccati a ottobre è stato di circa il 13% inferiore rispetto ai 26,85 lakh di account vietati dalla piattaforma di messaggistica a settembre.

Tra il 1 ottobre 2022 e il 31 ottobre 2022, 2.324.000 account WhatsApp sono stati bannati. 811.000 di questi account sono stati banditi in modo proattivo.