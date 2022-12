Vodafone ha tutte le carte in regola per essere protagonista nel corso della prossima stagione natalizia. Il provider inglese, infatti, da qui alle prossime settimane metterà a disposizione una serie di vantaggiose promozioni per i clienti che intendono effettuare la portabilità della linea mobile da altri gestori.

Vodafone sorprende tutti a Natale: torna la promo low cost da 100 Giga

La migliore offerta per tutti gli utenti che scelgono Vodafone è ancora una volta la Special 100 Giga. Gli abbonati che optano per questa ricaricabile riceveranno un ticket tutto incluso che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili, SMS da inviare a tutti i numeri della propria rubrica ed anche 100 Giga per navigare in internet con le velocità del 4G.

Gli utenti che attiveranno questa ricaricabile dovranno pagare una quota di rinnovo mensile dal valore di 9,99 euro. Al costo mensile per il rinnovo dell’offerta ci sarà soltanto da aggiungere una quota per l’attivazione pari a 10 euro. La SIM sarà garantita nel novero del costo di attivazione.

Anche durante la stagione natalizia Vodafone premia gli utenti con una garanzia da non sottovalutare. I clienti che optano per questa ricaricabile, così come per altre tariffe degli scorsi mesi, avranno costo bloccato nei primi sei mesi dall’apertura dell’abbonamento. Per il primo semestre quindi saranno evitate rimodulazioni su costi e consumi.

Tutti coloro che sono interessati potranno procedere all’attivazione presso gli store ufficiali di Vodafone in Italia. Ad oggi, solo agli utenti attuali di Iliad è assicurata l’attivazione online dell’offerta sul sito ufficiale.