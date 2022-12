Ci stiamo avvicinando pian piano alle festività natalizie. Per questa occasione, le varie aziende tech del settore e anche i vari operatori telefonici italiani stanno cominciando a proporre diverse iniziative, offerte e sconti. L’operatore telefonico Tiscali, in particolare, ha da poco reso disponibile una nuova offerta mobile con ben 200 GB di traffico dati, ovvero l’offerta Tiscali Smart 200.

Tiscali Smart 200: arriva la nuova offerta con 200 GB di traffico dati

Come già accennato, nel corso delle ultime ore l’operatore virtuale di Tiscali ha proposto ufficialmente una nuova offerta di rete mobile davvero notevole. Si tratta della nuova offerta denominata Tiscali Smart 200. Come suggerisce il nome, questa offerta include ogni mese addirittura 200 GB di traffico dati.

Gli utenti, in particolare, potranno utilizzare questi giga con una connessione massima fino al 4G. Oltre a questo, l’offerta comprende ogni mese anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e 100 SMS verso tutti i numeri.

Il costo mensile dell’offerta è di 8,99 euro tramite metodo di pagamento automatico. Tuttavia, se si sceglie come metodo di pagamento il credito residuo, il costo aumenta a 9,99 euro. L’offerta in questione è riservata agli utenti che richiederanno la portabilità del proprio numero dagli operatori telefonici Iliad, WindTre, Very Mobile, Kena e ho. Mobile.

Ricordiamo comunque che l’operatore telefonico sta ancora proponendo anche un’altra offerta di rete mobile dal basso costo mensile. Si tratta dell’offerta denominata Tiscali Smart 70. Quest’ultima offre ogni mesi agli utenti 70 GB di traffico dati per navigare, minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali e anche SMS illimitati verso tutti.