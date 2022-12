TIM ribatte colpo su colpo a Iliad e tutti gli altri operatori telefonici del nostro paese, con la presentazione di una serie di offerte molto speciali, le quali si ritrovano a offrire al consumatore un risparmio che altrimenti non avrebbe mai effettivamente raggiunto.

I prezzi bassi sono a disposizione dei soli clienti che al giorno d’oggi si sentono pronti a richiedere la portabilità del proprio numero originario, in questo modo è più semplice accedere alle offerte, anche se in fase iniziale viene richiesto il pagamento di un contributo che comunque si aggira attorno ai 25 euro (inclusi SIM, promo, credito residuo e simili).

Sul nostro canale Telegram, raggiungibile a questo link, potete trovare offerte Amazon e codici sconto gratis, scopriteli subito.

TIM: offerte con tanti giga quasi gratis

Le offerte di TIM migliori del momento sono come al solito legate alle cosiddette Wonder, ovvero due soluzioni che promettono tantissimi giga di traffico dati, a prezzi quasi mai visti prima d’ora. La più economica della coppia è la Wonder Five, offerta che presenta un costo fisso di soli 7,99 euro al mese, addebitato direttamente sul credito residuo, mediante il quale accedere a 1000 SMS, illimitati minuti verso tutti e 70 giga di traffico dati al mese.

Volendo osare di più, la scelta potrebbe poi ricadere sulla Wonder Six, una promozione che presenta un costo di 9,99 euro a rinnovo, sempre addebitato sul credito residuo, ma con la promessa di poter effettivamente mettere le mani su 100 giga di internet in 4G, ed anche illimitati minuti/SMS da poter utilizzare verso tutti. Entrambe le proposte, lo ricordiamo, potranno essere richieste esclusivamente nei negozi fisici.