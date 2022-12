Il sito web ufficiale del Vaticano è stato messo offline mercoledì a seguito di un apparente attacco di hacking, ha detto la Santa Sede.

“Sono in corso indagini tecniche per tentativi anomali di accesso al sito“, ha detto il portavoce vaticano Matteo Bruni, senza fornire ulteriori informazioni.

Il sospetto hacking arriva il giorno dopo che Mosca ha criticato l’ultima condanna di Papa Francesco dell’invasione russa dell’Ucraina.

In un’intervista con una rivista dei gesuiti, il Papa aveva criticato le truppe della Cecenia e di altre minoranze etniche in Russia per la loro particolare “crudeltà” durante la guerra.

“In genere, i più crudeli sono forse quelli che sono russi ma non sono della tradizione russa, come i ceceni, i buriati e così via. Certamente, chi invade è lo stato russo. Questo è molto chiaro,” ha detto il Papa recentemente. Non è la prima volta che il Vaticano viene preso di mira dai criminali informatici.

Tutti i siti web sotto attacco

Nel 2020 hacker legati al governo cinese si sono infiltrati nelle reti informatiche vaticane in vista dei colloqui tra Santa Sede e Pechino sul rinnovo di un accordo per stabilizzare i rapporti tra Cina e Chiesa.

Il Vaticano ha lanciato il suo sito web principale, www.vatican.va, nel 1995 e da allora ha costantemente ampliato la sua presenza sul web.

Oggi la Città del Vaticano ha un vasto sistema di siti web gestiti dall’Ufficio Internet della Santa Sede.

Questi siti web sono organizzati sotto il dominio di primo livello del paese “.va” e gli hacker hanno spesso preso di mira l’istituzione sin dalla sua prima messa in linea.

Nel 2012, il gruppo di hacker Anonymous ha bloccato brevemente l’accesso a http://www.vatican.va e disabilitato altri siti, compresi quelli della Segreteria di Stato vaticana e del quotidiano vaticano “L’Osservatore Romano“.