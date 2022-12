Negli ultimi giorni non sono cessate le indiscrezioni che parlano del nuovo pieghevole di Samsung, il prossimo Galaxy Z Flip 5 che, secondo le ultimi dettagli trapelati, dovrebbe avere meno problemi del suo predecessore.

A parlare è stato anche il CEO di “Display Supply Chain Consultants”, Ross Young. Scopriamo insieme tutti i dettagli a riguardo.

Samsung Galaxy Z Flip 5 dovrebbe avere meno problemi del suo predecessore

Per quanto riguarda la prima novità, secondo il CEO di “Display Supply Chain Consultants”, Ross Young, il nuovo pannello sarà più grande rispetto al predecessore, si parla di un AMOLED da 1,9″. Tuttavia, Young non ha rivelato le dimensioni dell’unità, anche se è possibile che potrebbe raggiungere una diagonale tra 2″ e 3″. Si potrebbe trattare di una novità importante, dunque, che consentirebbe agli utenti di sfruttare il display esterno per ulteriori azioni.

La seconda novità che dovrebbe caratterizzare il nuovo Z Flip 5 potrebbe interessare la piegatura interna, in particolare la sua visibilità. Difatti, sempre secondo Young, il prossimo pieghevole presenterebbe una piegatura meno prominente. A riguardo, ulteriori dettagli non sono stati forniti: occorrerà attendere dunque sviluppi futuri.

Sempre in casa Samsung, infine, si lavora al lancio della nuova serie “Galaxy S23”. I nuovi modelli rappresenteranno certamente un’evoluzione rispetto al passato, a partire da uno schermo che, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe essere display E6 Super AMOLED LTPO 3.0 con una luminosità di picco di circa 2.200 nit. Tra l’altro, i sensori della fotocamera posteriore potrebbero essere protetti da una copertura in vetro che migliorerebbe anche le prestazioni fotografiche del dispositivo. Ovviamente non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli a riguardo!