Quanti di voi hanno mai sentito parlare di RFID, il cui acronimo è Radio Frequency Identification? scommettiamo davvero pochissimi, dovete tuttavia sapere essere una tecnologia che lentamente sta prendendo sempre più piede nel mercato e nel mondo delle imprese, con applicazioni in vari settori economico-commerciali.

Per poterne apprendere appieno il funzionamento, dobbiamo prima di tutto capirne la composizione: tag, antenna, reader e sistema di gestione. Il primo è il transpoder passivo che identifica uno specifico oggetto, il quale viene messo in comunicazione con il reader (o lettore RFID), il cui compito è appunto di ricevere le informazioni dal tag, dall’antenna. La gestione complessiva avviene tramite il sistema di gestione centrale, installato generalmente su un server o un computer, il cui compito è appunto di coordinare le attività.

RFID: una tecnologia molto richiesta

La tecnologia in sé viene generalmente utilizzata per la localizzazione ed il tracciamento di movimenti, pensate molto semplicemente all’ambito della logistica, i vettori possono eventualmente installare varchi dotati di tecnologia RFID che identificano in automatico il passaggio del pacco, andando difatti ad aggiornare periodicamente il tracking del medesimo oggetto.

Per quanto riguarda invece la localizzazione spaziale, si può benissimo immaginare di localizzare in un grande magazzino sia le persone che i mezzi, in modo da organizzare al meglio gli spostamenti, oppure la geolocalizzazione permetterebbe di identificare univocamente il luogo di stasi di un prodotto, ma il tutto può essere applicato anche nei negozi a contatto con i consumatori. Pensate ad esempio alla possibilità di inoltrare al cliente coupon o offerte, in relazione all’area del negozio in cui si trova o che sta attraversando.

Le applicazioni possibili sono davvero moltissime, e non le abbiamo nemmeno elencate tutte, le conoscevate?.