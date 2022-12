Illusione Ottica, hai 5 secondi per trovare la corona nascosta nell'immagine

Una quantità infinita di studi dimostra che maggiore sarà l’esercizio in enigmi complessi, e più il tuo cervello diverrà allenato rendendoti così intelligente. Un buon modo per “fargli fare sport” sono le illusioni ottiche (soprattutto quelle a tempo), poiché colore, luce e motivi hanno la capacità di distrarre la nostra vista. Detto questo, siamo curiosi di sapere se siete in grado di risolvere l’illusione ottica della corona in soli 5 secondi.

Illusione Ottica: dove è nascosta la corona?

Un’illusione ottica è una semplice immagine in grado di aggrovigliare la mente di chiunque. Grazie a questa lo spettatore può vedere cose inesistenti a seconda dell’angolazione ed accanirsi sulla soluzione ricercata. Esistono anche le illusioni fisiche, fisiologiche e cognitive, ma quelle che coinvolgono la vista fanno parte del campo della psicoanalisi (percezione delle cose). Detto ciò, oggi vi proponiamo una foto estratta da un puzzle per bambini e adulti.

Come potete notare è ben visibile la camera da letto, al cui interno è riposta una corona. La parte difficile sarà trovarla: il tuo QI. riuscirà nell’ardua impresa?

La soluzione dell’illusione ottica

Allora? Come procede? Oggi ci sentiamo buoni e così abbiamo deciso di darvi un piccolo aiuto. Nell’immagine è possibile vedere un paio di pantofole poste davanti al letto ben rifatto, ma anche un Almira, armadi laterali e mensole a muro. Quella che non si vede è la corona. Ancora niente? D’accordo, ve lo diciamo. La corona è nascosta sullo scaffale, appena sopra il letto tra i libri e una pianta. Perché è tanto difficile da trovare? Semplicemente perché la corona risulta essere dello stesso identico colore del libro.