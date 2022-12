In prossimità delle festività natalizie, i vari operatori telefonici italiani stanno cominciando a proporre le proprie promozioni. Tra questi, l’operatore telefonico Fastweb ha da poco lanciato ufficialmente Fastweb Mobile Promo Christmas. Si tratta di una nuova offerta molto interessante che include ben 150 GB di traffico dati ad un costo inferiore ai 10 euro. Scopriamo qui di seguito tutti i dettagli di questa nuova interssantissima offerta proposta da Fastweb.

Fastweb Mobile Promo Christmas: arriva la nuova offerta mobile con 150 GB

I vari operatori telefonici italiani sono partiti all’attacco per le festività natalizie, proponendo con un largo anticipo diverse offerte mobile piuttosto interessanti. Come già accennato, tra questi operatori telefonici c’è anche Fastweb, il quale ha da poco reso disponibile la nuova offerta natalizia denominata Fastweb Mobile Promo Christmas.

Attivando quest’ultima, gli utenti avranno a disposizione ogni mese ben 150 GB di traffico dati da utilizzare sfruttando anche la nuova rete di quinta generazione. Oltre a questo, l’offerta include anche minuti di chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, minuti di chiamate verso alcuni paesi stranieri (tra cui Andorra, Australia, Belgio, Brasile, Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Hong Kong, Islanda, Israele, Lituania, Lussemburgo, Malta, Marocco, Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Perù, Polonia, Regno Unito, Repubblica di San Marino, Repubblica Slovacca, Spagna, Sud Africa, Svezia, Svizzera, Taiwan, Ungheria) e 150 SMS verso tutti.

Come già detto in apertura, il costo mensile di questa offerta è molto interessante in quanto inferiore ai 10 euro. Si tratta nello specifico di soli 7,95 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre inclusi 8 GB di traffico dati in roaming nei paesi UE. Ricordiamo che l’offerta è attivabile da tutti i nuovi clienti dell’operatore, anche recandosi direttamente sul sito ufficiale di Fastweb.