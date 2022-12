Expert è pronta per fare la differenza in Italia, in questi giorni ha presentato al pubblico una campagna promozionale decisamente unica nel proprio genere, la perfetta occasione per accedere ad un numero impressionante di sconti, riuscendo a spendere molto poco.

Il volantino offre al cliente una ampissima possibilità di scelta, con prezzi economici e la possibilità di godere delle medesime riduzioni di prezzo nei vari negozi fisici sparsi per il territorio nazionale. Gli acquisti completati, al contrario, sul sito ufficiale di Expert, devono essere accompagnate dal pagamento delle spese di spedizione, per questo motivo prestate sempre attenzione.

Expert, nuovi sconti con alcuni dei migliori prezzi

Grandissimi sconti vi attendono in questi giorni da Expert, la campagna promozionale è una delle migliori in assoluto, e promette indubbiamente la possibilità di accedere ad una importantissima riduzione fino all’11 dicembre.

La maggior parte dei modelli in promozione è legata alla fascia medio-bassa della telefonia mobile, con prezzi che non superano i 500 euro, e permettono indubbiamente di acquistare i vari Redmi Note 11 PRo, Galaxy S20+, Galaxy A53, TCL 30SE, Redmi Note 11 Pro+, Realme C31 o anche Realme 10.

L’unico accenno alla fascia più alta sempre della telefonia mobile, è legato alla presenza del bellissimo Galaxy S22, un top di gamma a tutto tondo, che oggi diventa molto più accessibile da parte dei consumatori, dato il prezzo finale di soli 699 euro. Gli sconti del volantino non terminano qui, se volete scoprirli collegatevi al sito.