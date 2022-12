Euronics raccoglie le migliori occasioni e le mette a disposizione di ogni cliente sul territorio, promettendo in cambio un risparmio che altrimenti non avremmo mai visto in Italia. Il volantino riparte da qui per cercare di convincere sempre più consumatori all’acquisto di prodotti di alto livello.

Le offerte della campagna promozionale corrente sono pronte per far sentire la propria voce in Italia, arrivano in questi giorni numerosissimi sconti speciali che possono indubbiamente indurre ad un risparmio incredibile, con annessa anche la possibilità di avere tra le mani prodotti economici al giusto prezzo.

Ricevete sul vostro smartphone le offerte Amazon, ma anche tantissimi codici sconto gratis, solo su questo canale Telegram.

Euronics, le offerte sono davvero da non credere

Tantissime occasioni attendono gli utenti da Euronics, il volantino è pronto per far segnare un nuovo punto di svolta per i clienti in Italia, con la presentazione di una campagna promozionale che sembra essere davvero unica nel proprio genere, anche se comunque la maggior parte dei prodotti in promozione ha un costo finale che non supera i 430 euro.

I modelli in questione sono difatti capitanati dallo Xiaomi 12 Lite, un ottimo dispositivo che promette discrete prestazioni al giusto prezzo, ma anche da Motorola Moto E32, Realme C33, TCL 405, Redmi 9C e similari. Coloro che invece vorranno accedere alla fascia più alta della telefonia mobile, dovranno indubbiamente fare affidamento sulla coppia composta da Xiaomi 12T Pro, il cui prezzo si aggira attorno ai 799 euro, oppure anche Xiaomi 12T, in vendita a 599 euro. Una rapida occhiata di ciò che vi aspetta da Euronics la potete trovare in esclusiva sul sito ufficiale.