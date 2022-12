Il mese di dicembre porterà a nuovi scenari da incubo per quanto concerne il pagamento delle bollette gas e luce. La stagione natalizia sarà priva di regali per gli italiani che si attendevano un’ulteriore sconto dei pagamenti delle forniture energetiche sotto l’albero. I costi delle materie prime nei mercati internazionali, infatti, in queste ore sono tornati a crescere. Ciò significa che a breve ci sarà una nuova impennata per le bollette.

Bollette, nuove impennate per i costi del gas

In base a quelli che sono i calcoli degli analisti, nel mese di dicembre, gli italiani si troveranno a pagare una bolletta del gas con in media il +13,5% rispetto ai relativi costi del mese di novembre. Una simile simulazione, anche se con percentuali leggermente inferiori, è attesa per le bollette della luce.

Sempre gli analisti hanno stimato il costo medio per una famiglia tipo di quattro persone per la spesa di gas nel mese di dicembre. Questo costo dovrebbe aggirarsi intorno ai 160 euro al mese. Superiori, invece, anche se di poco i costi per l’elettricità.

Con la nuova legge finanziaria, il Governo Meloni ha messo in campo un fondo dal valore di 21 miliardi, utili a cancellare gli oneri di sistema e a garantire un sostegno alle famiglie con reddito più basso. Questo fondo sarà utile sino al mese di marzo, quando verosimilmente dovranno essere previste nuove risorse da stanziare per la primavera.

Anche in corrispondenza del Natale, i comportamenti individuali saranno quanto mai necessari, con molti cittadini che dovranno impegnarsi in azioni volte al risparmio energetico.