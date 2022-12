Secondo IFL Science, solo coloro che non sono bravi in archeologia o che non sono affatto archeologi sono quelli che cercano Atlantide. Questo perché l’esistenza di Atlantide è poco evidente

Nell’era moderna, Atlantide è diventata il centro dell’hype. Questa fama va di pari passo con il nuovo film Netflix Ancient Apocalypse è appena stato rilasciato lo scorso 11 novembre.

IFL Science osserva che, sebbene fosse una storia di fantasia, molti hanno preso il discorso seriamente. Il rapporto di IFL Science menziona inoltre che coloro che sono persistenti sull’esistenza di Atlantide sono invischiati in teorie del complotto, pseudoarcheologia (falsa archeologia), disinformazione e razzismo. Rileva inoltre come la presunta esistenza di questa città abbia portato anche ad alimentare la diffidenza e a negare il metodo scientifico.

Nonostante sia solo fantasia, Atlantide rimane ancora un nome che è riuscito a persistere fino ad oggi, come riportato dal Guardian. IFL Science osserva che ciò può essere dovuto al fatto che diverse persone fanno riferimento a un mito che ha migliaia di anni.

Questo mito inizia con Platone, circa 2.400 anni prima e nell’antica Grecia. Tuttavia, fu solo nell’ultima parte del 1800 che la storia divenne mito.

Una città che non è mai esistita

In riferimento al recente film Ancient Apocalypse, Graham Hancock ha rappresentato il programma e ha sostenuto che la fiorente cultura di Atlantide è stata devastata dalle inondazioni causate dallo schianto di una cometa gigante sulla terra. The Guardian osserva che tale affermazione è ciò che ha ispirato la leggenda dietro la città perduta.

Hancock sostiene che i sopravvissuti a questo evento devastante si siano diffusi in tutto il mondo e abbiano portato la tecnologia e la scienza nel nostro mondo. The Guardian osserva inoltre che Hancock sostiene che quasi tutto dovrebbe essere attribuito a questi esseri apparentemente divini.

Tali idee si riflettono negli scritti di Hancock da decenni. Inoltre sostiene anche che gli archeologi abbiano intenzionalmente nascosto questa città.

Queste enormi affermazioni hanno portato diversi archeologi a criticare e persino a denunciare il recente film sulla base del fatto che non ci sono prove a sostegno di dichiarazioni così pesanti.