Android, 3 trucchi che avreste dovuto conoscere prima che migliorano lo smartphone

Il mondo Android è dedicato soprattutto a quelle persone che non riescono a stare negli schemi. Sono infatti tantissime le personalizzazioni che possono essere effettuate, con trucchi eccezionali.

Android: ecco tre trucchi molto interessanti che avreste già dovuto conoscere, come funzionano

Se siete a Mancini, potete avere l’opportunità di invertire i menu del vostro telefono Android scambiando i tasti di attivazione da destra a sinistra in modo da rendere lo smartphone più funzionale. Per farlo basterà attivare un’opzione che prende il nome di “Forza Layout RTL”, la quale è presente nel menu segreto di “Debug“.

Potete poi anche aumentare la qualità del gaming sul vostro smartphone semplicemente nello stesso menu e attivando la spunta sulla voce “Forza MSAA 4x”.

Tante persone acquistano uno smartphone Android, molto spesso un Samsung, e notano dei particolari un po’ troppo lenti. Sia chiaro che non è da appellare all’azienda in questione, la quale risulta una delle migliori in assoluto, da sempre nell’Elite degli smartphone.

Ci sono però dei trucchi per far diventare il proprio Samsung molto più rapido, semplicemente seguendo dei semplici passaggi.

Andare nelle Impostazioni Cliccare su Assistenza dispositivo e batteria Cliccare su Memoria Entrare in RAM Plus Aumentare il tuo Samsung ad 8 GB

Si tratta di cinque passaggi molto semplici che porteranno il vostro smartphone ad essere più rapido, soprattutto se si tratta di un dispositivo datato. È ovvio che le qualità hardware di un dispositivo native sono molto più importanti, per cui se avete un dispositivo Android molto vecchio, vi consigliamo di provvedere a sostituirlo nel più breve tempo possibile.

Ci sono poi tanti altri trucchi che porteremo durante le prossime settimane, l’estate collegati e non perdetene neanche uno.