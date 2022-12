Un gruppo di astronomi ha unito le forze nel tentativo di impedire a miliardari come Elon Musk di inondare i cieli con satelliti ostruttivi.

Gli esperti affermano che migliaia di oggetti nell’orbita terrestre bassa stanno rendendo loro più difficile vedere nello spazio, il che significa che faranno fatica a individuare gli asteroidi che sfrecciano verso di noi.

Altri hanno avvertito che in casi estremi potrebbe creare un catastrofico ammasso di detriti spaziali rendendo di fatto impossibile lasciare il pianeta.

SpaceX di Musk e Project Kuiper di Jeff Bezos sono alcuni dei nomi che si contendono i cieli come parte di uno sforzo per fornire la banda larga alle aree difficili da raggiungere.

SpaceX Starlink ha già circa 2.000 satelliti, ma Musk ha piani molto più grandi per un totale di 42.000. Sono stati fatti alcuni sforzi per affrontare il problema, applicando rivestimenti e schermature che aiutano a ridurre il bagliore dei satelliti.

Ma gli scienziati che studiano lo spazio affermano che ora ce ne sono così tanti che sono diventati peggiori dell’inquinamento luminoso delle grandi aree urbane.

Il riflesso dei satelliti può rendere difficile per gli esperti individuare le cose e persino bloccare la vista per i telescopi.

Gli esperti sono già fuggiti in luoghi remoti in Cile, Australia e Sud Africa per svolgere il loro lavoro, ma i satelliti in orbita attorno al pianeta lo hanno fatto naufragare.

Gli astronomi vogliono aumentare la pressione sull’argomento, formando un nuovo centro all’interno della grande Unione Astronomica Internazionale (IAU).

Un problema grave, non solo per gli astronomi

“In passato, la principale fonte di interferenza era l’inquinamento luminoso prodotto dall’illuminazione urbana, la cosiddetta luce artificiale notturna”, spiega il direttore del centro Piero Benvenuti.

“Ma più recentemente, l’impatto delle grandi costellazioni di satelliti per comunicazioni è diventato una preoccupazione più seria a causa della loro onnipresente invasività“.

Ci sono anche altri giocatori nella corsa allo spazio di Internet, incluso OneWeb che ha già 650 satelliti.

“Entro la fine del decennio, più di 5.000 satelliti saranno visibili sopra l’orizzonte“, ha avvertito Connie Walker, co-direttrice del nuovo centro.

Lo scopo del nuovo Centro per la protezione del cielo buio e silenzioso dell’IAU è quello di riunire astronomi, operatori satellitari, regolatori e la comunità più ampia.

Si teme anche che un catastrofico ammasso di detriti spaziali lasciato dai satelliti possa potenzialmente impedire ai razzi di lasciare la Terra, un effetto noto come “sindrome di Kessler”.