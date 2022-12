L’applicazione di messaggistica istantanea WhatsApp è sicuramente una tra quelle più popolari al mondo e ormai offre diverse versioni ufficiali, in base alla tipologia di dispositivi presenti sul mercato.

Nelle ultime ore è infatti sbarcata la versione Beta dedicata ai tablet, che va ad aggiungersi alla versione smartphone e desktop. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

WhatsApp tablet: sbarca la prima versione Beta dell’app

Nelle ultime ore alcuni utenti WhatsApp hanno ricevuto un particolare avviso, proposto dall’app per smartphone nella sezione principale. L’avviso che sta inviando WhatsApp ai suoi utenti consiste nell’informare della disponibilità della versione ufficiale di WhatsApp per tablet. Come vedete dall’avviso, la disponibilità dell’app WhatsApp per tablet è riservata a coloro che aderiranno alla beta.

L’applicazione lanciata da WhatsApp per tablet non presuppone che sul tablet sia presente una scheda SIM con numero di telefono associato. Come spiegato dall’avviso, sarà infatti possibile aprire l’app e inizializzarla collegandola al proprio account principale presente su smartphone. L’associazione dovrebbe avvenire tramite QR code, proprio come avviene con WhatsApp Desktop.

La novità è di particolare rilievo per coloro che usano WhatsApp con diversi dispositivi, e apre alla possibilità di accedere alla piattaforma di messaggistica tramite il proprio tablet. Essendo una beta ci aspettiamo che non tutte le funzionalità saranno disponibili rispetto a quanto siamo abituati a vedere con l’app per smartphone. Non ci resta che attendere la versione definitiva dell’app, che potrebbe arrivare nelle prossime settimane!.