WhatsApp ha messo a punto una serie di upgrade nel corso di queste ultime settimane. In vista della fine del 2022 e in vista dell’inizio del 2023, gli sviluppatori proporranno una serie di novità agli utenti della chat di messaggistica su iPhone e su device Android.

WhatsApp, a breve arriva l’upgrade per modificare i messaggi

Una delle proposte più interessanti in casa WhatsApp è quella legata alla modifica dei messaggi già inviati. Dando seguito alle numerose richieste da parte del pubblico, gli utenti di WhatsApp a breve potranno optare per un cambio dei messaggi già inviati i chat, senza effettuare necessariamente la cancellazione dello stesso messaggio.

Questa soluzione rappresenterebbe per gli utenti un netto vantaggio, soprattutto in caso di un messaggio errato legato a errori di forma o di battitura. Il processo legato alla modifica del messaggio sarà speculare a quello previsto per la cancellazione. In seguito all’invio, in caso di non lettura da parte del destinatario, il mittente potrà cambiare il messaggio in pochi secondi.

Anche in questo caso, come per la procedura di cancellazione dei messaggi, per i destinatari sarà visibile una notifica, utile per evidenziare evidenziare come il contenuto originale di un testo sia stato modificato da parte del mittente. La novità per la modifica dei messaggi riguarderà sia le chat singole che le chat di gruppo.

Per quanto concerne la questione delle tempistiche, sono attesi sviluppi già a partire dalle prossime settimane. In base alle disposizioni degli sviluppatori di WhatsApp, prima di arrivare sugli smartphone Android di ultima generazione l’upgrade sarà rilasciato su iPhone.