WhatsApp prova a battere Telegram, mettendo a disposizione di tutti gli utenti una lunghissima serie di trucchi che permettono indubbiamente di raggiungere funzioni inedite ed esclusive, scopriamo quali sono le migliori.

La “guerra” tra le due applicazioni di messaggistica istantanea prosegue con un botta e risposta in termini di feature inedite ed esclusive, la maggior parte sono disponibili su Telegram, ma anche WhatsApp riesce indubbiamente a far sentire la propria voce, promettendo in cambio un’esperienza migliore della rivale.

WhatsApp: 3 trucchi da non perdere

Uno dei trucchi di WhatsApp abbraccia l’applicazione Whats Tracker, da scaricare direttamente dalla rete, permette di scoprire le effettive ore di entrata ed uscita da parte di un contatto dalla relativa chat. Semplificando al massimo il ragionamento, potete in un certo senso spiare un utente, scoprendo quando si collega a WhatsApp, senza dover entrare in possesso del suo smartphone, o comunque commettere un illecito.

Volete recuperare i messaggi? allora potete fare affidamento su WAMR, una semplice applicazione che permette a tutti gli utenti di recuperare i messaggi cancellati, in modo da non perdere nemmeno una parola scritta da amici e parenti.

In ultimo vi parliamo di Unseen, un’applicazione che vi renderà invisibili su WhatsApp, offrendovi comunque la possibilità di leggere i messaggi ricevuti. Il suo compito è infatti di intercettare l’arrivo del messaggio, inoltrandolo all’esterno della chat, in modo che lo possiate leggere, senza essere effettivamente visti.