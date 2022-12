Da qualche settimana il noto produttore cinese Vivo ha tolto i veli in madre patria sulla sua nuova serie di smartphone top di gamma, ovvero i nuovi Vivo X90. Tuttavia, l’azienda sembra essere ancora concentrata su smartphone appartenenti a fasce di prezzo più basse. Nel corso delle ultime ore, l’azienda ha infatti annunciato il nuovo Vivo Y02 con una grande batteria da 5000 mAh.

Vivo annuncia ufficialmente in Indonesia il nuovo entry-level Vivo Y02

Oltre ai nuovi top di gamma della serie Vivo X90, il produttore cinese ha deciso di concentrarsi anche su smartphone di fascia medio-bassa. Come già accennato, infatti, in queste ultime ore l’azienda ha presentato ufficialmente un nuovo device entry-level, ovvero il nuovo Vivo Y02.

Quest’ultimo è una variante di un precedente modello annunciato in Cina ad Agosto. Sotto al cofano, è presente un processore octa core accoppiato a 3 GB di RAM. Come già detto, notevole è poi la batteria che ha una capienza di ben 5000 mah. Tuttavia, quest’ultima supporta solo la ricarica rapida da 10W e si ricarica tramite una anacronistica porta micro USB.

La parte frontale dello smartphone è occupata da un display con tecnologia IPS LCD con una diagonale da 6.51 pollici in risoluzione HD+. In alto è presente un waterdrop notch dove è collocata una fotocamera per i selfie da 5 MP. Sul retro troviamo un unico sensore fotografico da 8 MP accompagnato da un Flash LED.

Prezzi e disponibilità

Il nuovo entry-level Vivo Y02 sarà disponibile all’acquisto per il momento per il mercato indonesiano nelle colorazioni Orchid Blue e Cosmic Grey ad un prezzo di circa 90 euro al cambio attuale.