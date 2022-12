L’operatore virtuale Very Mobile, con l’arrivo del Natale ha deciso di lanciare una nuova offerta denominata Xmas con un regalo per tutti i propri clienti che hanno un’offerta attiva.

Da ieri 1° dicembre 2022 infatti, ha deciso di regalare a tutti i suoi nuovi e già clienti Very Mobile con un pacchetto attivo la nuova promozione Very Xmas che aggiunge 100 Giga di traffico dati validi per un mese dall’attivazione. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Very Mobile lancia Xmas per tutti i propri clienti

Per i nuovi clienti Very Mobile l’attivazione della promo Very Xmas sarà automatica, invece per i già clienti si potrà effettuare nei prossimi giorni direttamente dall’app Very Mobile nella sezione “Gestisci offerta“. Non sono previsti costi di attivazione e la promozione Very Xmas si disattiva in automatico.

Vi ricordo che l’operatore sta proponendo anche l’opzione Very Protetti, che permette di essere protetti durante la navigazione da siti compromettenti, il tutto a soli 0.99 euro al mese. Per i nuovi clienti Very Mobile con provenienza Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e altri operatori virtuali sono disponibili le offerte Very 6.99 MNP, Very 7.99 MNP e Very 9.99 MNP rispettivamente a 6.99 euro al mese, 7.99 euro e 9.99 euro al mese.

Per tutti i nuovi clienti invece sono proposte le offerte Very 6.99 GA, Very 7,99 GA, Very 9,99 GA e Very 300 a 13.99 euro al mese. Infine, per gli utenti che provengono da Tim, Vodafone, WindTre, ho.Mobile, Kena e Spusu sono disponibili Very 12,99 MNP e Very 13,99 220 Giga MNP. Visitate il sito ufficiale dell’operatore per scoprirle nel dettaglio!.