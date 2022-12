Unieuro distrugge Lidl con le offerte di Natale al 70% di sconto solo oggi

Nei negozi di elettronica ci sono oggi tanti vantaggi oltre al prezzo di vendita degli oggetti che decidete di acquistare.

Inoltre c’è da dire anche che tutti i dispositivi acquistati possono godere di un periodo di garanzia di due anni, talvolta anche estendibili. Ora però bisogna tenere duro, visto che le scorte sono prossime a terminare visto il grande impatto del Black Friday. Ci sono tuttora delle promozioni eccezionali che potrebbero piacere al pubblico, soprattutto quelli che hanno avuto modo di guardare le offerte del volantino. Il Natale si avvicina e potrebbe essere questo il momento per fare le spese che serviranno per quel periodo, che siano regali o utilità per la casa. A tal proposito potete godere anche di alcune agevolazioni, soprattutto se vi recate all’interno degli Store.

I grandi magazzini come lo è ad esempio Unieuro, tendono a difendersi con tutte le loro forse visto che le cose stanno cambiando con supermercati, spesso anche molto famosi, che decidono di lanciare offerte riguardanti il mondo della tecnologia o magari degli elettrodomestici. Proprio a tal proposito il colosso ha scelto di scendere in campo con le sue migliori soluzioni che riguardano proprio il mondo della tecnologia.

Unieuro batte ogni forma di concorrenza con le offerte migliori del momento: ecco la lista finale

Gli smartphone migliori che potrete acquistare direttamente dal volantino sono certamente quelli di casa Samsung. Ecco ad esempio il Galaxy Z Flip4 a soli 1099 euro ma non finisce qui. Anche il Galaxy S22 è disponibile a soli 699 euro nella sua versione base.