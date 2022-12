Telegram è l’applicazione di messaggistica istantanea più in crescita nel corso degli ultimi anni, da tempo integra funzioni che nemmeno WhatsApp è in grado di presentare al proprio pubblico, obbligando il software di Facebook a rincorrerla introducendole in un secondo momento.

Pochi utenti, tuttavia, sanno utilizzare profondamente l’applicazione, in quanto sono talmente tante le funzioni che al giorno d’oggi risulta difficile riuscire a raggiungerle correttamente nella loro interezza. Per questo motivo oggi vi parliamo di alcuni piccoli trucchetti che vi possono aiutare ad avvicinarvi nel miglior modo possibile al mondo di Telegram.

Telegram: tanti trucchi da impazzire

La prima cosa da sapere è che, a differenza di WhatsApp, sulla medesima applicazione si possono collegare più account, a patto che abbiano un numero differente, basta infatti aprire il software mobile, e premere Aggiungi Account, per incrementare il numero in condivisione.

Se avete appena completato il passaggio da WhatsApp a Telegram, dovete sapere che è possibile spostare le conversazioni tra le due app di messaggistica istantanea. Per farlo dovete posizionarvi in una conversazione di WhatsApp e selezionare Menù – Altro – Esporta Chat – Includi Media – Telegram, a questo punto andate sul corrispettivo contatto su Telegram ed importate la stessa conversazione.

In ultimo vi parliamo del codice di blocco, dovete sapere, infatti che è possibile impostare un PIN di quattro cifre per limitare l’accesso ad alcune chat dell’applicazione di messaggistica istantanea, non dovete fare altro che scegliere la conversazione è premere Codice di Blocco.