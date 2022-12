È la fine di un’era, di un’era illegale e giustamente messa al bando dalla Polizia Postale, il famoso sito Socceron ha chiuso i battenti, è stato sottoposto a sequestro da parte delle autorità e non è più online, il sito trasmetteva da anni contenuti televisivi a pagamento come calcio, sport vari e anche serie televisive come Masterchef, a cui bisogna aggiungere anche la vendita e la pubblicità di abbonamenti IPTV anch’essi ovviamente illegali.

Due menti dietro a Socceron

Le autorità che hanno effettuato l’operazione fanno sapere che Socceron era gestito da due persone, di 35 e 44 anni, residenti a Frosinone e a Napoli, i pagamenti venivano gestiti tramite false donazioni via Paypal in modo da eludere i tracciamenti e le investigazioni da parte delle autorità.

A indagare sul caso ci ha pensato il Centro Operativo per la Sicurezza Cibernetica di Catania con il coordinamento del Servizio della Polizia Postale e delle Comunicazioni, i quali durante l’operazione hanno eseguito perquisizioni disposte dalla Procura di Catania e dalla Sezione Operativa di Frosinone, azione che ha portato al sequestro di numerosi dispositivi elettronici, account mail, pannelli di selling IPTV e un account PayPal con 5.000 euro di credito.

Ai gestori nonché proprietari del sito è stata comminata una sanzione amministrativa pari a 54.000 euro, ovviamente il sito adesso è inaccessibile e tale resterà, che dire, si tratta di un altro colpo messo a segno contro la pirateria, certamente non delle dimensioni di quelli avvenuti negli ultimi mesi ma che indubbiamente contribuisce a ridurre il fenomeno che come vedete, vive e vegeta forte anche nella nostra Nazione.