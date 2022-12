Il debutto della nuova serie di Samsung Galaxy S23 è sempre più vicino, tanto che nelle ultime settimane non si fa che parlare d’altro. Per il momento dovrebbe essere fissato per febbraio 2023.

Nelle ultime ore tre dispositivi Galaxy S23 sono apparsi su FCC insieme ad alcune caratteristiche come processori e batterie. Scopriamo insieme gli ultimi dettagli a riguardo.

Tre Galaxy S23 di Samsung appaiono su FCC

Stavolta, grazie alla “FCC” possiamo conoscere ulteriori specifiche dei tre dispositivi che comporranno la nuova linea del famoso marchio. I tre smartphone sono contraddistinti da questi numeri di modello: SMS911B (Galaxy S23), SMS916B (Galaxy S23 Plus) e SMS918B (Galaxy S23 Ultra). A riguardo, considerando i numeri di modello, probabilmente si tratta delle varianti europee visto che quelle statunitensi avrebbero un numero di modello con una “U” alla fine invece di una “B”.

Il sito, inoltre, svela le capacità delle batterie dei modelli standard e Plus: il primo potrebbe avere una batteria da 3900 mAh, mentre il secondo da 4700 mAh. Inoltre, i nuovi smartphone dovrebbero beneficiare anche della ricarica wireless e dell’opzione “Wireless PowerShare”.

Il processore, invece, così come già era noto, dovrebbe essere fornito da Qualcomm: si tratterebbe dell’inedito Snapdragon 8 Gen 2. Insomma, anche la FCC sembrerebbe confermare che l’azienda sudcoreana potrebbe puntare sul chip di Qualcomm per i suoi nuovi flagship. Che dire, ovviamente non vediamo l’ora di scoprire qualche altro dettaglio sui nuovi top di gamma Samsung, anche se dovremo attendere ancora qualche altra settimana. Ovviamente torneremo ad aggiornarvi sull’argomento!.