Sul Play Store ogni giorno sono disponibili tantissime applicazioni a prezzi fortemente scontati, se non anche gratuite, con le quali gli utenti riescono indubbiamente a raggiungere accesso a soluzione inedite ed esclusive.

Tutti gli sconti sono attivi per un periodo di tempo decisamente limitato, ciò sta a significare che avrete pochissimo tempo a disposizione per accedervi, al giorno d’oggi non conosciamo infatti fino a quando resteranno attivi, e di conseguenza consigliamo come al solito una rapidissima decisione.

Play Store: ecco la lista degli sconti

Per riuscire a raggiungere gli sconti, ricordiamo che sarà necessario premere il link inserito, oltre che avere un account Google attivo, sicuramente vi sarete loggati dal vostro dispositivo mobile. La connessione sarà diretta al Play Store, dal quale appunto potrete accedere alla promozione e all’applicazione effettivamente indicata.

Molto interessanti sono 4 giochi in offerta: Mental Hospital – Eastern Bloc in versione standard o la nuova generazione, ma anche la coppia di League of Stickman 2020 o standard. Non manca anche un gioco di carte Lophis Roguelike: Card RPG Game, oppure Last Day Survival – Zombie Shoot, un titolo interamente dedicato al mondo degli zombie.

Parlando invece di applicazioni vere e proprie, ecco arrivare Manual Camera: DSLR Camera Pro, oppure AWF Modern Minimal, per concludere la selezione con Word Connect Pro.

Ci teniamo a precisare che gli sconti sono disponibili per un periodo di tempo limitato, il quale potrebbe indubbiamente essere più ridotto di quanto potreste mai immaginare.