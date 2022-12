Gli antichi egizi erano un tesoro di pratiche funerarie insolite: per almeno la metà dei circa 6.000 anni in cui seppellirono le persone importanti, è ovvio che stavano perfezionando il processo di conservazione dei tessuti molli dei loro corpi fisici, oltre a razionalizzare le necessità di viaggio per il viaggio del defunto nell’aldilà.

Man mano che la loro cultura cresceva, crescevano anche le storie sui ritmi che i morti avrebbero attraversato nel Grande Aldilà.

Il processo di mummificazione è lungo: ci vollero circa 70 giorni per completare un gruppo di sacerdoti appositamente addestrati con una conoscenza dettagliata dell’anatomia umana. Era anche costoso, motivo per cui è il ricco e reale popolo dell’antico Egitto che gli archeologi trovano mummificato nei sarcofagi, nascosto tra tesori e gatti mummificati e talvolta servitori per prendersi cura di loro nell’aldilà, occasionalmente con la lingua ricoperta di una strana lamina d’oro.

A cosa servono

In una dichiarazione rilasciata dal Ministero egiziano del turismo e delle antichità nel gennaio 2021, due delle 16 mummie scoperte nel tempio di Taposiris Magna, attualmente in fase di scavo da parte degli archeologi fuori Alessandria, sono state trovate con lingue di lamina d’oro infilate in bocca. La dichiarazione del ministero ha spiegato che ciò sarebbe stato fatto dal sacerdote che ha preparato i corpi “per garantire la loro capacità di parlare nell’aldilà”, in particolare a Osiride, il dio egizio dei morti.

L’oro era prezioso nell’antico Egitto come lo è oggi, e lingue d’oro sono state trovate in precedenza nelle mummie egizie, ma non si sa perché alcune delle mummie abbiano ricevuto queste preziose protesi mentre altre no. Tuttavia, la pratica è menzionata nel Libro dei Morti, l’antico testo egizio che delinea le pratiche funerarie. Il testo spiega che mettere una lamina d’oro sulla lingua assicurerebbe al defunto di respirare, mangiare e parlare nell’aldilà.

Le mummie trovate a Taposiris Magna non erano particolarmente in buone condizioni, ma furono sepolte con qualche altro tesoro, tra cui monete raffiguranti il volto di Cleopatra, il che significa che furono sepolte circa 2000 anni fa, durante il regno tolemaico d’Egitto. Il team che ha scoperto le 16 sepolture a Taposiris Magna ha lavorato per anni per trovare la tomba di Cleopatra, l’ultima sovrana dell’ultima dinastia dell’antico Egitto, che secondo alcuni sarebbe stata sommersa sotto il porto di Alessandria.