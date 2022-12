Le truffe legate ai risparmi degli italiani proseguono senza sosta in rete e saranno ancora più pericolose nelle prossime settimane, in coincidenza con il periodo natalizio ed il relativo periodo legato allo shopping. Non solo i conti corrente, gli hacker di internet nelle ultime settimane stanno mirando anche ai conti PayPal degli italiani.

PayPal, le nuove pericolose truffe per i conti online

PayPal rappresenta per milioni di italiani una vera e propria garanzia, soprattutto per quanto concerne la pratica degli acquisti online. Il sistema di pagamento assicura agli iscritti la possibilità di acquistare merce di ogni tipo senza dover comunicare ripetutamente i dati della propria carta di debito o della propria carta di credito.

Se il sistema di PayPal è protetto ai massimi livelli, gli iscritti devono evitare di cadere in scivoloni molto pericoli rappresentati nella fattispecie dai famosi tentativi di phishing. Molti hacker per ottenere l’accesso alle credenziali PayPal degli utenti propongono agli iscritti finti accrediti sui conti con un valore sino a 1000 euro.

Invitando gli iscritti con mail corredate di appositi link in allegato, con questa tecnica i malintenzionati della rete riescono ad entrare in possesso dei dati d’accesso riservate per i conti PayPal.

Ovviamente in caso di condivisione non voluta delle credenziali PayPal, il rischio di perdere i propri risparmi presenti sui conti correnti e anche sulle carte di credito associati al conto virtuale sarebbe altissimo. Questo genere di truffa nelle precedenti settimane ha portato a migliaia di segnalazioni verso le autorità competenti e a migliaia di euro persi dagli utenti.