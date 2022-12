È da diverso tempo che si parla in rete dell’arrivo ufficiale di un nuovo smartphone a marchio Motorola. Si tratta del prossimo Motorola Moto X40 Pro e sappiamo che per alcuni mercati dovrebbe arrivare con il nome di Motorola Edge 40 Pro. Nel corso delle ultime ore, in particolare, il sito web MySmartPrice ha pubblicato in collaborazione con il leaker OnLeaks alcune immagini renders che ne hanno svelato il design.

Motorola Moto X40 Pro: pubblicate su MySmartPrice le immagini renders

In queste ultime ore il noto sito web MySmartPrice ha pubblicato in colaborazione con OnLeaks alcune immagini renders ad alta risoluzione del prossimo smartphone a marchio Motorola, ovvero il Motorola Moto X40 Pro. Dalle immagini in questione, possiamo notare uno smartphone dal look premium davvero molto curato.

La parte frontale, in particolare, è occupata da un display dalle dimensioni generose e con i bordi leggermente curvi. Le cornici sia laterali che superiori ed inferiori sono praticamente ridotte all’osso. La parte posteriore dello smartphone ospita poi il modulo fotografico di forma quadrata. Al suo interno, trovano posto tre sensori fotografici e un Flash LED. Al centro della backcover, è invece posizionato il logo Motorola.

Insomma, ci troveremo di fronte ad uno smartphone sicuramente di un certo livello. Vi ricordiamo che, secondo quanto è emerso fino ad ora, ad alimentare questo device ci sarà il potente soc di casa Qualcomm, ovvero il soc Snapdragon 8 Gen 2. Oltre a questo, lo smartphone potrà inoltre contare sulla presenza del supporto alla ricarica rapida da 125W. Tra le altre caratteristiche, ricordiamo infine la presenza di un display con un refresh rate di addirittura 144Hz.