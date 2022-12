Lidl è impazzita, oggi le offerte di Natale con la tecnologia al 70% distruggono Unieuro

Lidl è uno di questi e come dimostrano i fatti dell’ultimo mese di novembre, sono state tantissime le persone ad appoggiare le offerte del colosso. All’interno del volantino sono arrivati sconti mai visti prima, i quali possono testimoniare quanto si stiano impegnando le aziende sotto questo punto di vista.

Lidl continua a sparare prezzi clamorosi per quanto riguarda la sua merce, ci sono anche dei pezzi di tecnologia

L’obiettivo delle principali aziende che si occupano adesso di vendere i prodotti di vario genere è quello di battere la concorrenza, proprio come è sempre stato.

In primo luogo sembra che questa volta ci sia un po’ di tecnologia di livello, come ad esempio un drone con videocamera incorporata. Il prezzo è di soli 79 €, ma non finisce qui. È possibile anche acquistare una macchinina radiocomandata che può essere portata a casa con soli 19 €. Ci sono anche tantissime proposte per quanto riguarda l’illuminazione della casa con un faretto da esterno con sensore di movimento a 7,99 €, stesso prezzo per una confezione da sei lampadine LED.

Infine ecco anche una pedaliera per gambe e braccia per soli 39 €. Tutti gli sconti di Lidl sono chiaramente limitati alla produzione, per cui vi invitiamo a fare presto a portare a casa ciò che vi piace. Tutto potrebbe essere infatti soggetto ad esaurimento scorte, con la campagna che è in scadenza il prossimo 4 dicembre 2022.