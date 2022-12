Internet, secondo la scienza passiamo più di 30 anni navigando in rete

Forse non ci stiamo rendendo conto di quanto la vita sia breve e importante. Spesso passiamo il tempo con il viso triste “appendendoci” a qualsiasi pretesto pur di trovare una ragione per lamentarci. Trascorriamo infinità di ore sul nostro smartphone anziché uscire in compagnia di un amico caro o della nostra famiglia. Ma a quale pro? Sicuramente i giovamenti da questo comportamento sono ben pochi. Siete curiosi di sapere quante ore gli italiani trascorrono su Internet?

Internet: la classifica del tempo speso online

Nel “tempo passato su Internet” è compreso anche quello impiegato per guardare film e serie tv in streaming, ascoltare musica e fare shopping online.

Secondo uno studio condotto da NordVPN, gli italiani passano 30 anni, 5 mesi e 19 giorni della loro vita online, ovvero più di un terzo rispetto all’aspettativa di vita media (82 anni). Per questa ragione il nostro Paese ha raggiunto il 6° posto dopo Hong Kong, Brasile, Messico, Korea e Taiwan. Gli italiani in media trascorrono più di 61 ore su Internet, nonché quasi 3 giorni. Ciò corrisponde a 132 giorni all’anno o a 30 anni e mezzo di vita. Di queste 61 ore settimanali, quasi 21 ore sono dedicate al lavoro e più di 40 ore alle altre attività in internet.

L’indagine ha scoperto in che modo si spendono le ore online: in primis c’è lo streaming di serie tv e film su piattaforme come Netflix, Disney+ e Prime Video. Al secondo posto troviamo i social media come TikTok, Facebook e Instagram (7 ore e 14 minuti a settimana).

A seguire vi è la visione di video ad esempio su YouTube (4 ore e 44 minuti a settimana), e l’ascolto di musica su Spotify, Apple Music, SoundCloud e altre piattaforme simili (4 ore e 38 minuti). Infine, 3 ore e 16 minuti sono dedicati alla ricerca, 2 ore e 26 minuti allo shopping online, mentre 2 ore e 13 minuti a servizi amministrativi come l’online banking.